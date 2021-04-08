РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 апр. Сотрудники АО «ЛГЖТ» из городского округа Люберцы заняли пять призовых мест на областном конкурсе среди работников жилищно-коммунального хозяйства «Лучший по профессии – 2021», сообщает пресс-служба администрации округа.

Ежегодный конкурс в этом году проходил в Королеве. Оценку качества выполненных работ проводила независимая комиссия.

По итогам испытаний сотрудники Люберецкого городского жилищного треста завоевали пять призов. Первое место – у маляров ремонтно-производственного управления АО «ЛГЖТ» Елены и Сергея Дроздовых, второе – у мастера строительных и монтажных работ ЖЭУ-5 Александра Родионова, третье – у слесаря-сантехника ЖЭУ-6 Наримана Илясова и электромонтера ЖЭУ-6 Александра Семенова.