РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 апр. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают в Люберцах мужчину, пропавшего 6 апреля, сообщается в группе оперативного оповещения о пропавших отряда в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал Котов Роман Викторович, 30 лет, район Косино-Ухтомский, ВАО, Москва - городской округа Люберцы. С 6 апреля 2021 года его местонахождение неизвестно, передвигается на автомобиле Mazda CX5 черного цвета», - говорится в сообщении.

Рост пропавшего составляет 185 см, он плотного телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие. Был одет в темно-зеленую куртку, светло-синие джинсы, черные ботинки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Котова, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.