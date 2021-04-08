РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 8 апр. Сетевые магазины Котельников до конца апреля приведут свои территории и фасады в порядок, сообщает пресс-служба администрации округа.

В администрации Котельников состоялось совещание под руководством первого заместителя главы муниципалитета Александра Чуприна с региональными менеджерами сетевых магазинов, расположенных в городском округе. Также присутствовали сотрудники отдела благоустройства, административно-технического надзора.

В ходе совещания обсудили вопросы благоустройства территорий и входных групп магазинов. Были заслушаны доклады о готовности к предстоящему общеобластному субботнику, который пройдет 24 апреля.

Чуприн сказал, что в рамках месячника по благоустройству необходимо привести территорию, фасады и витрины зданий в надлежащее состояние.

Представитель Госадмтехнадзора добавил, что необходимо следить за территорией вокруг магазинов, иначе будут применены штрафные санкции.

В Котельниках на данный момент располагаются 20 сетевых магазинов, таких как «Пятерочка», «Дикси», «Магнит». Руководству магазинов до конца апреля необходимо привести территорию и внешний вид фасадов в нормативное состояние, включая вывески с рекламой, урны, витрины и входные группы.