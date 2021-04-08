РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 апр. Полицейские Подольска задержали подозреваемую в краже мобильного телефона у женщины в торговом зале магазина, сообщается на сайте Главного управления МВД Росси по Московской области.

В дежурную часть 2-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 28-летней местной жительницы о том, что неизвестная совершила хищение ее мобильного телефона в торговом зале магазина на улице Клемента Готвальда. Общая сумма материального ущерба составила 10 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлена и задержана 45-летняя уроженка Рязанской области. По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.