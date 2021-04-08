РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 апр. Три юных спортсмена из Люберец примут участие в ежегодном международном турнире по киокушинкай карате в Минске, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Соревнования пройдут 17 и 18 апреля среди детей и юниоров в возрасте от 8 до 17 лет, а также среди мужчин и женщин в разделе кумите ката.

«10-летний Артем Русинов, 11-летний Елисей Гвоздев и 13-летняя Любовь Головина представят городской округ Люберцы на ежегодном международном турнире в Минске Belarus Open Cup KWF по киокушинкай карате. Желаю нашим спортсменам удачи и победы на соревнованиях!» - сказал Ружицкий.