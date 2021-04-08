РИАМО - 8 апр. Пожар произошел днем в четверг на Болотниковской улице в Москве, из огня спасли одного человека, сведений о пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о возгорании по адресу: улица Болотниковская, дом 20, корпус 1, поступило в оперативную дежурную смену в 15:24.

«Оперативно-прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было обнаружено возгорание в одной из квартир на 9 этаже 14-этажного жилого здания», - отметили в пресс-службе.

Площадь возгорания составила 3 кв. м. Горели личные вещи и мебель. Пожар ликвидировали в 15:39.