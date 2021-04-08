РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 апр. Коллектив Люберецкого колледжа имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю.А. Гагарина получил благодарности в преддверии Дня космонавтики, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг в техникуме прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню космонавтики. На нем присутствовали глава городского округа Владимир Ружицкий и депутат Госдумы РФ Лидия Антонова.

«Мы на протяжении многих лет ежегодно встречаемся в техникуме, поколения меняются, а традиции остаются, и мы вспоминаем Юрия Алексеевича. Гордимся историей нашей страны, нашим техникумом. Техникум находится в развитии. Хочу пожелать благополучия и здоровья», - сказал Ружицкий.

На торжественном мероприятии вручили благодарность главы администрации Люберец коллективу техникума за добросовестный труд, успешную работу по обучению и воспитанию подрастающего поклонения.

«Это замечательный день и праздник. Я думаю, нам есть чем гордиться. Я помню тот день: сидела за партой в школе в поселке Малаховка, нам включили приемник и диктор объявил о полете в космос. После этого нас отпустили домой, и мы побежали, чтобы посмотреть и послушать. В каждой семье была карточка с Гагариным. Гордитесь тем, что вы «Гагаринцы», - отметила Антонова.

Коллектив техникума наградили благодарностью комитета Госдумы по образованию и науке. Директору техникума Ольге Клубничкиной вручили знак губернатора Московской области за заслуги перед регионом третьей степени, также директор получила благодарственное письмо от депутата Госдумы Лидии Антоновой.

Помимо этого, Антонова вручила памятный знак «Гагаринец» и подарок от партии «Единая Россия» Герою СССР, летчику-космонавту Александру Лавейкину.