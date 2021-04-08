РИАМО - 8 апр. «Аэроэкспресс» впервые станет площадкой проведения «Тотального диктанта», он пройдет прямо в движущемся поезде с Савеловского вокзала до аэропорта Шереметьево 10 апреля в 14:10, сообщает пресс-служба ООО «Аэроэкспресс».

Читать текст диктанта будет актриса, певица и общественный деятель Анастасия Денисова. Мероприятие пройдет на втором этаже поезда в вагоне бизнес-класса. Участие в диктанте пройдет по регистрации. Все участники смогут также вернуться на поезде на станцию «Савеловская».

«Поезд стоит на Савеловском вокзале только 9 минут. Просим не опаздывать и иметь при себе медицинские маски», - сказали в пресс-службе.

«Тотальный диктант» – общественный проект, призванный объединить тех, кто хочет грамотно писать и говорить по-русски. Идея его проведения пришла в 2004 году в Новосибирском государственном университете.

Сейчас организатором проекта выступает фонд «Тотальный диктант». Акция доступна на 200 площадках Москвы и в онлайн-формате. Одним из авторов текстов станет фантаст Дмитрий Глуховский. В 2021 году диктант пройдет 10 апреля. В Москве он начнется в 14:00.