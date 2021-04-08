РИАМО - 8 апр. Детям с раннего возраста необходимо объяснять важность создания семьи и сохранения репродуктивного здоровья, сообщила заслуженный врач Российской Федерации, депутат Мосгордумы Ольга Шарапова.

«Женщина после 35 лет думает, что ей бы надо забеременеть, родить, а там уже и репродуктивный потенциал снижается. Начинаются проблемы с репродуктивным здоровьем. Начинают женщины ходить на ЭКО. У нас количество беременностей после ЭКО увеличилось в разы», - сказала Шарапова.

Она добавила, что с ранних лет необходимо объяснять ребенку важность создания семьи и репродуктивного здоровья.

«Если мы будем в образовательных программах ставить эти вопросы, которые должны быть, наверно, у нас и рождаемость будет лучше, и не будут женщины прибегать к различным репродуктивным технологиям», - добавила Шарапова.