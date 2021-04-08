РИАМО - 8 апр. Подростка из Москвы привлекли к административной ответственности за то, что он выдавал себя за сотрудника Госавтоинспекции и потребовал от водителя пять бутылок пива и бутылку коньяка за избежания наказания. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Инцидент произошел на парковке торгового центра, расположенного на улице Адмирала Лазарева. Студент одного из столичных вузов находился в своем автомобиле, когда к нему подошел гражданин в форме инспектора дорожно-патрульной службы. Неизвестный потребовал предъявить документы на право управления транспортным средством и сообщил молодому человеку, что тот нарушил правила дорожного движения», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что молодой человек сфотографировал регистрационные знаки машины и заявил, что проблему можно решить с помощью алкоголя. Студент согласился на эти условия, чтобы изобличить лжесотрудника в противоправных действиях.

В назначенное время он приехал на Веневскую улицу и передал злоумышленнику пакет с алкоголем, затем попросил его предъявить служебное удостоверение. Однако на просьбу получил категорический отказ. Злоумышленник скрылся, а молодой человек обратился с заявлением в полицию.

«В результате проверочных мероприятий, полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался 17-летний житель Москвы. <...> В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях», - уточнила Волк.