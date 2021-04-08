РИАМО - 8 апр. На улице Зорге в Хорошевском районе Москвы демонтирован комплекс незаконных строений, сообщает пресс-служба столичной Госинспекции по недвижимости.

Земельный участок площадью 2439 кв м ранее предоставили организации в аренду для эксплуатации временного строения под складирование стройматериалов. Срок аренды истек и договор был расторгнут.

Специалисты при обследовании территории обнаружили незаконные постройки: одноэтажное металлическое здание, семь строительных бытовок, контейнер и некапитальное складское строение, а также одноэтажную пристройку.

«Объекты были возведены при отсутствии разрешительной документации, постройки не ставились на кадастровый учет, право собственности на них не зарегистрировано», – пояснил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Кроме того, бетонное ограждение также было установлено незаконно. По требованию ведомства земельный участок освобожден от незаконных строений. В настоящее время демонтажные работы полностью завершены.