РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 апр. Жители городского округа могут поучаствовать в ежегодном семейном конкурсе на лучшую поделку на космическую тематику в рамках мероприятия 11 апреля, сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие состоится в парке «Наташинские пруды» на площади народных гуляний 11 апреля в 12:00.

Участники творческого конкурса «Наш звездный городок» могут создать из картонных коробок ракеты, космические корабли и даже орбитальные станции. Коробки выдадут всем желающим на месте. Также можно взять с собой дополнительные космические аксессуары и нестандартные коробки из дома.

Участие в конкурсе бесплатное по предварительной записи с указанием фамилии семьи, количества участников, названия команды в директе Instagram-аккаунта люберецких парков: @lub_park. Все команды получат призы и подарки.