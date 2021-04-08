РИАМО - 8 апр. Семь спортсменов из Московской области примут участие в составе сборной России в первенстве мира по боксу среди юниоров и юниорок, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

На первенство мира по боксу среди юниоров и юниорок 2002-2003 годов рождения, которое пройдет в польском городе Кельце с 10 по 24 апреля, отправятся 20 российских спортсменов из 9 регионов страны.

В сборную команду России по боксу среди юниоров вошел подмосковный спортсмен Роберт Бадалян в категории до 49 кг.

В сборной среди юниорок — Диана Ермакова (до 48 кг), Алина Кантемирова (до 57 кг), Дарья Пантелеева (до 60 кг), Анастасия Холуева (до 69 кг), Маргарита Зуева (до 75 кг), Ксения Олифиренко (до 81 кг).

Всего в первенстве мира примут участие боксеры из 66 стран — 160 юниорок и 327 юниоров.