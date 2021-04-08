РИАМО - 8 апр. Летние лагеря отдыха дневного пребывания откроются в конце мая в пяти школах подмосковного Реутова, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

«В городском округе Реутов откроем пять летних лагерей для дневного пребывания детей. Они заработают в конце мая на базе школ №№1, 2, 6, 10 и гимназии. Посещать их смогут школьники от 6 до 11 лет, для которых предусмотрено создание порядка 480 мест», - сказал Каторов.

По требованиям Роспотребнадзора наполняемость в лагерях будет не более 75%. В день заезда родители должны предоставить справку об отсутствии у ребенка коронавируса.

Детей ждут творческие конкурсы, занятия в бассейне, культурные программы в театрах, музеях. Организаторы постараются, чтобы ребята занимались больше на свежем воздухе.

Стоимость месячной смены с питанием составит около 3 тыс. рублей на ребенка, при этом предусмотрены льготные места для детей из многодетных семей, детей сотрудников бюджетной сферы, других категорий, определенных законодательством.

Все педагоги-воспитатели и персонал лагерей будут использовать индивидуальные средства защиты. Утром сотрудникам будут измерять температуру. Несколько раз в день в помещениях планируется санобработка.

Заявки на места в лагеря дневного пребывания жители Реутова могут подавать через школы или управление образования администрации муниципалитета.