РИАМО - 8 апр. Кузьминский районный суд Москвы приговорил 55-летнего жителя Московской области, руководителя ООО «Монолитинвест» Геннадия Виноградова к 4 годам условно за уклонение от уплаты налогов на общую сумму более 363 млн руб., сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Виноградов в период с 2013 года по 2015 год осуществлял коммерческую деятельность по строительству жилых и нежилых зданий.

По окончанию отчетных периодов он вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о якобы понесенных расходах по договорным взаимоотношениям с подконтрольными «фиктивными» организациями.

Однако фактически финансово-хозяйственной деятельностью в подконтрольных юридических лицах занимался непосредственно подсудимый.

Суд приговорил Виноградова к 4 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Также суд удовлетворил в полном объеме гражданский иск прокуратуры Юго-Восточного административного округа Москвы о взыскании материального ущерба более чем на 363 млн. руб.