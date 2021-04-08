РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 8 апр. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский принял участие в церемонии закладки символического камня в обновленный фундамент в рамках реконструкции ТЦ «МЕГА Белая дача», инвестиции этого проекта составят порядка 3,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.

В мероприятии также приняли участие посол Королевства Швеции Малена Морд, председатель совета директоров группы компаний Ingka в России Патрик Антони, генеральный директор Ingka Centres в России Софья Трофимова, генеральный директор ООО «МЕГА Белая Дача» Люк Ролан Виктор Мужель, глава Котельников Сергей Жигалкин и другие почетные гости.

Во время экскурсии по ТЦ состоялись переговоры о наиболее значимых совместных проектах, презентация результатов уже реализованной части инвестиционной программы по обновлению торгового центра.

«Инвестиции проекта составят порядка 3,2 млрд рублей. Новое пространство будет учитывать высокие требования комфорта покупателей и позволит сделать еще привлекательней уже любимое место встреч, совершения покупок, досуга, новых впечатлений для жителей и гостей Подмосковья», - отметил Сергей Воскресенский.

Вместе с гостями Воскресенский осмотрел торговый центр. Он уделил особое внимание пункту вакцинации на территории ТЦ, где можно сделать прививку от коронавируса. Здесь работает выездная бригада врачей, организована комфортная зона ожидания, можно отдохнуть и понаблюдать за своим состоянием после проведения прививки.

Также гости осмотрели обновленный фуд-корт в концепции «Вкусного бульвара», объединивший 19 ресторанов и кафе.

«Реконструкция торгового центра в Котельниках запланирована на 2022 год. В проекте реконструкции объекта - внутреннее и внешнее обновление, в частности, модернизация интерьеров галерей, внешних фасадов, подземных входов и пешеходных дорожек, зон отдыха, игровых площадок. За 15 лет своей работы этот торговый центр стал частью экосистемы Московского региона, центром притяжения для 30 млн посетителей в год», - сказал Воскресенский.