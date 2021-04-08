РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 апр. В подмосковном Красногорске задержали мужчину за хранение 100 г наркотического вещества, сообщили в пресс-службе УМВД России по горокругу.

Сотрудники уголовного розыска Нахабинского отдела полиции УМВД России по Красногорску в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали около одного из домов в поселке Нахабино 29-летнего мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков.

В ходе личного досмотра у молодого человека обнаружили и изъяли два свертка, обмотанных изолентой. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством - метилэфедроном, общей массой 100 г.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Красногорский городской суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде заключения под стражу.