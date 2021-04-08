РИАМО - 8 апр. Московские полицейские нашли по видео в соцсетях агрессивного и опасного водителя, после чего задержали его и лишили водительских прав, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Водитель Ford Focus сам выложил в интернет видео, на котором он едет по встречной полосе движения и представляет угрозу жизни остальным участникам движения.

«Благодарим сотрудников ГАИ — на нарушителя составили восемь административных протоколов и на год лишили прав. Будет время подумать и обновить знания ПДД», — говорится в сообщении.

Ранее на Садовом кольце в районе Новинского бульвара известный блогер Эдвард Бил выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами. В результате ДТП женщина, водитель одной из машин, оказалась в реанимации с тяжелыми травмами. ДТП вызвало большой общественный резонанс.