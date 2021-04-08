РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 апр. Рабочие по просьбе местного жителя заделали глубокую яму, появившуюся на Плещеевской улице Подольска, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на яму на автодороге по улице Плещеевской. Он отметил, что у дома №47 образовался провал и появилась глубокая яма. И добавил, что возможно дальнейшее обрушение дороги.

Сотрудники администрации округа осмотрели автомобильную дорогу, осмотр подтвердил наличие ям на проезжей части. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия выполнены.

В 2020 году в Подольске разрушения асфальтобетонного покрытия устранили на 54 участках дорог, в текущем году запланирован ремонт еще 54 дорог.