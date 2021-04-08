РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 апр. Движение по дороге к деревне Киселиха подмосковного Домодедова запустят в мае, сообщил глава городского округа Александр Двойных.
В четверг Двойных провел встречу со СМИ и блогерами муниципалитета.
«Киселиха: откроем в мае эту дорогу. <…> Были там сложности с выносом сетей, с электроэнергией и с пересечением железнодорожных путей. Сегодня они все решены», - сказал Двойных.
Он также добавил, что на дороге установлены необходимые шумозащитные экраны.
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