РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 апр. В Королеве 9 апреля откроется выставка художников современного искусства «Горизонт событий», сообщается на сайте Музейного объединения Королева.

Групповая выставка художников будет работать в отделе Новейшей истории до 30 мая.

Выставка приурочена к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Первый шаг человека на пути покорения космоса стал мощнейшим стимулом для развития не только научно-технической, но и творческой мысли. До сих пор художники, музыканты, архитекторы, писатели переосмысливают выход человека за пределы земного пространства, ищут точки соприкосновения с великими предками, выражают свой взгляд на природу возникновения мироздания.

Тема космоса в творчестве приближает людей к осознанию бесконечности вселенной, поиску себя и своей задачи в жизни в неподдающемся охвату мысли пространстве.

На выставке можно увидеть работы художников Александры Алексеевой, Павла Зуданова, Ксении Калинкиной, Николая Кишалова, Дмитрия Лиховцева, Валерии Петровой, Полины Рысаковой, Арины Савари, Татьяны Сириус, Алексея Чернова, Кати Финкельштейн, Евгении Швецовой, Youka, Maro Mikoyan.

Посетители также смогут посетить экскурсии постоянной экспозиции музея во время вернисажа.