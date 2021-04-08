РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 апр. В микрорайоне Востряково Домодедова на работы по отведению воды планируется выделить около 15 миллионов рублей, сообщил глава городского округа Домодедово Александр Двойных.

В четверг Александр Двойных провел встречу со СМИ и блогерами муниципалитета.

«У нас есть несколько болевых точек в округе. Первое – это Востряково, которое исторически более 50 лет назад стало формироваться в крайне низкой точке по рельефу, и мы каждый год работы по ливневке проводим, но в этом году еще порядка 15 миллионов планируем выделить на отведение воды», - сказал Двойных.

Также сложная ситуация в прошлом году была с Заборьем, когда вода со складов ушла на улицы с жилыми домами. В этом году подтоплений частного сектора там не было.

Двойных отметил, что в округе 4 самые сложные плотины, которые требовали приличных вложений и несли опасность разлива не только на дороги, но угрозу подтопления жилого сектора и материального ущерба, отремонтировали.

«В целом больших проблем я не вижу. Рисков для жизни или потери имущества тоже нет. Но каждый год надо всегда быть начеку. Алгоритмы есть, понимание есть, как работать. Но я надеюсь, эту весну сделаем для жителей максимально комфортной», - добавил Двойных.