РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 апр. В Домодедове планируют построить школу на 3,5 тыс. учеников, сообщил глава городского округа Александр Двойных.
В четверг Двойных провел встречу со СМИ и блогерами муниципалитета.
Он отметил, что школу планируется разместить между ЖК «Любимое Домодедово» и микрорайоном Южный. Участок, на котором будет размещаться школа, составляет около 10 га.
«Вот эту школу мы хотим вывести на совсем новый уровень. У нас даже предпроект есть. Ждем сейчас согласования», - одобавил Двойных.
Ориентировочные сроки строительства, по его словам, составляют 2024-2025 годы, в 2021-2022 годах планируется провести проектирование. Школа позволит разгрузить вторую смену в школах города.
Она будет строиться по софинансированию: 62% дает бюджет Московской области и 38% идет из муниципального бюджета.
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