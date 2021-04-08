РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 апр. В Домодедове планируют построить школу на 3,5 тыс. учеников, сообщил глава городского округа Александр Двойных.

В четверг Двойных провел встречу со СМИ и блогерами муниципалитета.

«Мы хотим построить школу где-то на 3,5 тыс. учеников. <…> Я с таким проектом к губернатору ходил, и в принципе он поддержал его, потому что не только решается вопрос второй смены, но это рационально финансово. Нам одно школьное место в такой школе обходится в 450 тыс. рублей, а, например, место в маленькой школе на 275 учеников обходится где-то в 1,2 млн рублей», - сказал Двойных.

Он отметил, что школу планируется разместить между ЖК «Любимое Домодедово» и микрорайоном Южный. Участок, на котором будет размещаться школа, составляет около 10 га.

«Вот эту школу мы хотим вывести на совсем новый уровень. У нас даже предпроект есть. Ждем сейчас согласования», - одобавил Двойных.

Ориентировочные сроки строительства, по его словам, составляют 2024-2025 годы, в 2021-2022 годах планируется провести проектирование. Школа позволит разгрузить вторую смену в школах города.

Она будет строиться по софинансированию: 62% дает бюджет Московской области и 38% идет из муниципального бюджета.