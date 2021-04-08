РИАМО - 8 апр. Видеоблогер Эдвард Бил (Эдуард Биль) дал первый комментарий после резонансного ДТП на Садовом кольце. Он рассказал, что для выплаты финансовой помощи пострадавшей в аварии женщине готов продать все свои авто, сообщает «Москва 24».

Авария произошла днем 1 апреля на Садовом кольце в районе Новинского бульвара. Блогер на синей Audi RS6 на большой скорости выехал на встречку и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате ДТП женщина-водитель Volkswagen оказалась в реанимации.

Накануне Билу предъявили обвинение. До суда он имеет ограничение на выполнение определенных действий (переписка и управление автомобилем) и соблюдает комендантский час. Консультанта Госдумы Марию Артемову признали пострадавшей, сейчас она в тяжелом состоянии находится в больнице.

«Сейчас много проблем и надо решать их с потерпевшей Марией. Все силы бросаем на Марию сейчас, чтобы она максимально быстро восстановилась. Мы обсуждали продажу всех моих машин. Может, миллионов пять с этого будет», – сказал Бил.

Он сказал, что не понимает, как и зачем выехал на встречку, но если бы была возможность, то поменялся бы с пострадавшей местами. Бил подчеркнул, что ехал со скоростью 80-90 км/ч, машину не заносило, и, если бы скорость была выше, то наверняка он погиб бы сам.

Также, по его словам, ему некогда заниматься видеоблогом и новых роликов пока ждать не стоит.

Бил имеет славу одного из самых жестких российских пранкеров. Он неоднократно представлялся сотрудником полиции, вступал в драки с охранниками, надевал куртку «Московского паркинга», устраивал скандалы в метро, раздавал деньги и разыгрывал москвичей. Сейчас на его Youtube-канале более 4,3 млн подписчиков. Его деятельность неоднократно просили запретить.

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