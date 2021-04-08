РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 апр. В Домодедове готовится проект по расширению Домодедовского шоссе, сообщил глава городского округа Александр Двойных.

В четверг Двойных провел встречу со СМИ и блогерами муниципалитета.

«Мы сейчас готовим проект по расширению его (Домодедовского шоссе – ред.). Я надеюсь, что в следующем году мы уже эти работы начнем», – сказал Двойных.

Он отметил, что расширение дороги необходимо из-за увеличивающегося числа жителей и возросшего времени, которое тратится на путь. Кроме того, собственники земельных участков в округе имеют проекты, связанные с огромным объемом инвестиций, большим количеством рабочих мест, но им не хватает дороги.