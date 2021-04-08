РИАМО - 8 апр. Роскачество исследовало обезжиренный творог 20 известных торговых марок и обнаружило в трети образцов кишечную палочку, сообщает Газета.ru.

Эксперты изучали творог жирностью от 0 до 1,8% от 18 российских производителей и двух белорусских. Продукт проверяли по 113 показателям, в том числе на содержание растительных жиров, наличие антибиотиков и полезных молочнокислых бактерий.

Болезнетворные бактерии нашли в обезжиренном твороге семи марок. Также в твороге 14 марок сильно превышено количество дрожжей, а у некоторых даже в 150 раз. Более того, в некоторых образцах производитель заменил животный жир на растительный.

Одной из основных причин порчи и заражения творога считают его хранение на прилавке без соблюдения нужной пониженной температуры.

Ранее в экспертном центре «Росконтроля» отмечали, что 90% проверенных марок сметаны соответствуют стандартам качества, в отличии от творога.