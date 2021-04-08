РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 апр. В четверг в городском округе Мытищи состоялись выборы в Молодежный парламент при совете депутатов муниципалитета, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».
Это уже третий созыв парламента, члены которого смогут реализовывать молодежные проекты и принимать активное участие в социально-экономической и политической жизни Мытищ.
Она добавила, что голосовать также имеют право молодые люди 14-35 лет, школьники, студенты. Состав Молодежного парламента будет сформирован до конца апреля.
«У нас регулярно проходят заседания Молодежного парламента. Я их посещаю, и мы пытаемся налаживать взаимную связь между парламентом и советом депутатов. Люди, которые попадают в парламент, - не просто молодежь, это уже начинающие политики, потому что они действительно обсуждают важные вопросы для округа», - отметил председатель комиссии по молодежной политике совета депутатов муниципалитета Альберт Чибухчян.
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