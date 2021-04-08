РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 апр. В четверг в городском округе Мытищи состоялись выборы в Молодежный парламент при совете депутатов муниципалитета, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Это уже третий созыв парламента, члены которого смогут реализовывать молодежные проекты и принимать активное участие в социально-экономической и политической жизни Мытищ.

«Сегодня у нас 3-й созыв Молодежного парламента, практически это новый состав. У нас будет избрано 19 кандидатов. Работают 5 участков: в Пирогове, Марфине, в школе №25, РУК и в Мытищинском колледже. Кандидаты в соответствии с молодежной политикой могут баллотироваться в возрасте с 14 до 35 лет», - сказала начальник управления культуры и молодежной политики горокруга Надежда Дедяева.

Она добавила, что голосовать также имеют право молодые люди 14-35 лет, школьники, студенты. Состав Молодежного парламента будет сформирован до конца апреля.

«У нас регулярно проходят заседания Молодежного парламента. Я их посещаю, и мы пытаемся налаживать взаимную связь между парламентом и советом депутатов. Люди, которые попадают в парламент, - не просто молодежь, это уже начинающие политики, потому что они действительно обсуждают важные вопросы для округа», - отметил председатель комиссии по молодежной политике совета депутатов муниципалитета Альберт Чибухчян.