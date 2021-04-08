РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 апр. Жители Люберец от 15 до 17 лет могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Страна открытий», сообщает пресс-служба администрации округа.

Для этого нужно снять ролик продолжительностью не более 3 минут о любимых местах своего города: арт-объектах, памятниках, музеях, парках и промышленных предприятиях. Затем видео необходимо опубликовать на платформе TikTok, поставив два хештега — #странаоткрытий и название своего города. Прием заявок продлится до 31 мая.

Конкурс проводится в 10 тематических номинациях. Ключевые критерии оценки роликов — ясность сюжетной линии, оригинальность и новизна, качество съемки и звука, наличие мотивационной составляющей. Победителей определит экспертное жюри, в состав которого вошли популярные тревел-блогеры, тиктокеры, продюсеры, представители делового и культурного сообщества и органов власти.

Участники конкурса могут стать амбассадорами своего региона и получить призы от партнеров. Также победители смогут отправиться в образовательно-туристическое путешествие «Страна открытий» вместе с известными блогерами и режиссерами на уникальном детском поезде РЖД.