РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 апр. Депутат местного совета депутатов Роман Володин приобрел для жительницы поселка Нахабино газовую плиту, сообщили в пресс-службе Красногорского отделения партии «Единая Россия».

В местное отделение партии «Единая Россия» обратилась жительница Нахабина Ирина Вавилычева. У женщины более двух лет не работала газовая плита.

Новую плиту приобрели за счет депутата совета депутатов горокруга Красногорск Романа Володина. В ближайшее время сотрудники газовой службы установят плиту, согласно требованиям. Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Добрые дела».