РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 8 апр. В подмосковных Котельниках 9 апреля госавтоинспекторы проведут рейд по выявлению нетрезвых водителей, сообщили в ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

По адресу: Новоегорьевское шоссе, дом 1 в период с 20:00 до 21:00 пройдет очередной рейд «Нетрезвый водитель», в ходе которого сотрудники ГИБДД проверят водителей на предмет управления автомобилем в нетрезвом виде.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортом лицу, находящемуся в состоянии опьянения, ст. 12.8 КоАП РФ предусмотрен административный штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность.