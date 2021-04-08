РИАМО - 8 апр. Судья Басманного районного суда Москвы Артур Карпов, известный решениями по множеству резонансных уголовных дел, вышел в отставку по собственному желанию, передает ТАСС.

«Судья Артур Карпов вышел в отставку в январе 2021 года по собственному желанию», — сказали в суде.

Он был назначен на должность указом президента России Владимира Путина 12 июня 2007 года.

Карпов принимал решения по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, неоднократно выносил постановления об аресте и продлении сроков ареста фигурантам «Болотного дела».

Кроме того, он отправил в СИЗО украинскую летчицу Надежду Савченко, экс-губернатора Кировской области Никиту Белых и основателя инвесткомпании Baring Vostok Майкла Калви.