РИАМО - 8 апр. Столичные следователи проводят проверку по информации СМИ о протекающей в течение 3 месяцев крыше в частном детском саду на северо-востоке города, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

В одной из соцсетей ранее было опубликовано видео, из которого следует, что в частном детском саду на Ленской улице более 3 месяцев протекает крыша. При этом руководство организации не устраняет данную проблему.

«Дети продолжают посещать заведение, не отвечающее требованиям безопасности жизни и их здоровья. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий», — добавила Иванова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.