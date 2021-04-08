РИАМО - 8 апр. Для малоимущих россиян могут ввести дополнительные льготы по оплате электроэнергии, речь идет о субсидировании тарифов, пишет в четверг газета «Известия».

Это стало известно из протокола совещания комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика».

«Крайне важно рассмотреть вопрос о переходе к экономически обоснованному тарифу для населения с разработкой мер адресной поддержки социально незащищенных слоев населения: повышение тарифа для граждан с высоким доходом и субсидирование тарифа для граждан с низким доходом, введение опережающих темпов роста тарифа для населения», — отмечается в публикации.

Сегодня тарифы на электроэнергию для населения регулируются государством. ФАС ежегодно устанавливает максимальный уровень тарифов ЖКУ.

При этом перекрестное субсидирование увеличивает нагрузку на другие категории потребителей. Как следствие, снижается конкурентоспособность отечественных производителей.

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