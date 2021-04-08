РИАМО - 8 апр. Для малоимущих россиян могут ввести дополнительные льготы по оплате электроэнергии, речь идет о субсидировании тарифов, пишет в четверг газета «Известия».
Это стало известно из протокола совещания комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика».
Сегодня тарифы на электроэнергию для населения регулируются государством. ФАС ежегодно устанавливает максимальный уровень тарифов ЖКУ.
При этом перекрестное субсидирование увеличивает нагрузку на другие категории потребителей. Как следствие, снижается конкурентоспособность отечественных производителей.
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