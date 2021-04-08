РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 апр. Регоператор ООО «МСК-НТ» с начала марта покрасил более 100 и отремонтировал порядка 250 контейнеров в подмосковном Подольске, сообщает пресс-служба компании.

С начала марта ремонтная бригада регоператора возобновила плановую покраску емкостей для сбора ТКО. На сегодняшний день покрасили более 200 контейнеров. Из них в городском округе Подольск - более 100 баков, в Серпухове – 46, в Пущине - 19, в Чехове - 20 емкостей.

Ремонтная бригада ООО «МСК-НТ» в Чеховском кластере с начала года отремонтировала более 400 емкостей для твердых коммунальных отходов, в том числе в Подольске порядка 250 емкостей, в Пущине - 23, Чехове и Серпухове - около 180 баков.

Покраску емкостей проводят исключительно в теплый период для соблюдения требований качества выполняемых работ. В то же время ремонт и замена баков идут непрерывно в течение года на основании данных мониторинга отдела линейного контроля компании, а также поступающих заявок управляющих организаций.

Согласно требованию нормативов, все емкости, установленные на контейнерных площадках и в местах накопления ТКО, должны соответствовать эксплуатационным требованиям.

ООО «МСК-НТ» проводит регулярные мероприятия по поддержанию контейнерного парка компании в надлежащем состоянии, которые включают в себя ремонт, замену и покраску емкостей.