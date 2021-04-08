РИАМО - 8 апр. За минувшую неделю на водоемах Москвы толщина льда уменьшилась на 5-10 см, наиболее активно лед тает на Москве-реке, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

По данным 12 контрольных точек на акватории Москвы-реки, площадь покрытия поверхности воды льдом местами ниже 25%.

Москвичам напоминают об опасности выхода на лед в это время года. Сейчас лед обманчив. Осенью лед трещит под тяжестью человека, а весной – быстро крошится и образуется полынья.

Больше всего происшествий на весеннем льду происходит в конце марта - начале апреля. Рыбакам посоветовали завершить период зимней рыбалки.

С 25 марта по 8 апреля на водоемах столицы произошел ряд происшествий, все пострадавшие спасены: пять из них провалились под лед, трех человек сняли с дрейфующих льдин. Кроме того, спасены две провалившиеся под лед собаки.

При возникновении ЧП нужно звонить 112.