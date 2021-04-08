РИАМО - 8 апр. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России не хватает мигрантов для работы, в частности, в сфере строительства, пишет Газета.ru.

При этом Песков сказал, что еще не ознакомился с исследованием об отношении россиян к мигрантам. Ранее замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов сообщил, что число россиян, которые негативно относятся к приезжим, выросло на 7,5% за 2020 год.

«Не знаком с материалами, но скажу вот что: мигрантов стало совсем мало, этих мигрантов нам очень не хватает для амбициозной постройки», — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля также отметил необходимость увеличения объемов строительства.

Он добавил, что в России требуются рабочие руки, их не хватает «для реализации амбициозных планов».