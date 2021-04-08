РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 апр. Руководителей предприятий торговли призвали к наведению порядка на прилегающих территориях, сообщает пресс-служба администрации округа.

В администрации Подольска в четверг прошла встреча с руководителями предприятий торговли и сферы бытового обслуживания. В ней приняли участие замглавы администрации округа по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников, начальник управления потребительского рынка администрации Николай Тупикин, представители Роспотребнадзора и другие.

Так, Тупикин призвал организовать проведение субботников по наведению санитарного порядка на прилегающих территориях к объектам бытового обслуживания. В перечень работ включено ежедневное собирание мусора и листвы, смета, приведение в порядок витрин и фасадов, дверей. Помывку витрин нужно осуществлять специальными средствами, а также необходимо покрасить двери, обратить внимание на ступени и урны. Объекты потребительского рынка Подольска должны выглядеть современно и достойно.

Помимо этого, участники затронули тему вакцинации от Covid-19. Руководителей предприятий призвали вакцинировать сотрудников в целях защиты их жизни и здоровья, а также рассказали о санитарно-эпидемиологических требованиях для объектов сферы бытового обслуживания и провели награждение руководителей бытового обслуживания населения за плодотворную работу. Им вручили муниципальные награды.