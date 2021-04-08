РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 апр. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (входит в госкорпорацию «Ростех») проведет акцию «Неделя без турникетов» для юнармейских отрядов Подольска, сообщила пресс-служба предприятия.

Юнармейцев Подольска с 13 по 16 апреля пригласили к участию в традиционной весенней акции «Неделя без турникетов» на испытательный полигон ЦНИИТОЧМАШ.

13 апреля в 10:00 в акции примут участие юнармейцы 9-11 классов климовских школ №№1 и 5 с углубленным изучением отдельных предметов, а также представители подольских средств массовой информации.

Ребят познакомят с историей и научно-исследовательской деятельностью головного предприятия оборонно-промышленного комплекса России, его разработками. Им покажут настоящее оружие, предложат изучить элементы боевой экипировки военнослужащего «Ратник». Проведут для ребят и оружейную викторину.

Мероприятие инициировал Союз машиностроителей России. В ЦНИИТОЧМАШ его проводят ежегодно осенью и весной для знакомства старшеклассников с востребованными на предприятии профессиями и возможностью поступить на бюджетной основе в профильные институты по целевому набору.