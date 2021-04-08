РИАМО - 8 апр. В рамках программы реновации в районе Соколиная Гора возведут социальные объекты (школа, детсад, поликлиника, физкультурно-оздоровительный комплекс и другие), также в границах проектируемой территории будут развивать транспортную инфраструктуру, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«На востоке Москвы, в районе Соколиная Гора, построят необходимые для комфортной жизни объекты социального значения в сфере образования, здравоохранения и спорта. Это детский сад на 150 малышей, общеобразовательная школа на 400 учеников. Также появится здание образовательной организации на 525 мест, в которой общее и дошкольное образование по 350 и 175 мест соответственно», — сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что также возведут ФОК, поликлинику на 320 посещений в смену, центр соцобслуживания.

В программу реновации в районе Соколиная Гора включили 68 домов, часть из них сохранят – после выселения жителей реконструируют два дома авторской архитектуры.

Кроме того, планируется построить две улицы – на участие от 5-й до 3-й улицы Соколиной горы, проектируемого проезда 310 от улицы Буракова до проспекта Буденного. Улично-дорожную сеть района реконструируют, там появятся парковки.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. Она касается порядка 1 млн москвичей.