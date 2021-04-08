РИАМО - 8 апр. Инвесторы приняли решение выставить на продажу торговый центр GoodZone, который находится на юге столицы, пишет газета «Ведомости».

По словам источника издания, торговым центром управляет компания Fort Group.

Издание сообщает, что на продаже GoodZone настаивает Сбербанк, он является основным кредитором ТЦ.

Площадь GoodZone составляет более 143 тыс. «квадратов». Здание построено на Каширском шоссе, его ввели в эксплуатацию семь лет назад.

Австрийская компания Immofinanz, которая построила объект, продала весь свой портфель недвижимости в России Fort Group.

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