РИАМО - 8 апр. Пассажиры не смогут воспользоваться Московской канатной дорогой на Воробьевых горах с 12 по 20 апреля из-за проведения технического осмотра, сообщили РИАМО в пресс-службе компании.

В эти дни пройдет плановый полугодовой осмотр. Регулярное техническое обслуживание обеспечивает поддержание работоспособности канатной дороги в процессе эксплуатации.

В штатном режиме канатная дорога заработает уже 21 апреля.

Московская канатная дорога соединила два берега Москвы-реки. На маршруте длиной 720 м расположены три станции: «Воробьевы горы», «Новая Лига» и «Лужники». В распоряжении посетителей 33 комфортабельные закрытые кабины, каждая из которых рассчитана на восемь человек. Кабины оборудованы медиаэкранами, аудиогидом на 4 языках, светодиодной подсветкой, зацепами для велосипедов, лыж и сноубордов. В кабины помещаются детские и инвалидные коляски.

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