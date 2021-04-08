РИАМО - 8 апр. В настоящий момент зафиксирован резкий рост киберпреступлений, их число по итогам 2020 г возросло в два раза — с 4 до 9 тыс. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Основную долю преступлений в сфере использования информационно-коммуникационных технологий составляет мошенничество. Сегодня можно стать жертвой мошенников, даже не выходя из дома.

Типы мошенничества

Распространенные примеры мошенничеств с использованием интернета, мобильных телефонов и других гаджетов:

Вам позвонили с незнакомого номера либо поступило СМС-сообщение о том, что банковская карта заблокирована, а по карте совершена подозрительная операция либо ее пытались взломать. Не сообщайте свои данные посторонним лицам, обратитесь в свой банк (номер телефона банка указан на оборотной стороне банковской карты).

Вам позвонили или прислали СМС-сообщение с неизвестного номера и сообщили, что близкий человек попал в «беду», просят перевести деньги на указанный расчетный счет. Ваш «друг» в социальной сети прислал сообщение с просьбой одолжить денег либо со странной ссылкой. Не впадайте в панику, свяжитесь со своими близкими и друзьями.

У вас есть ипотечный кредит, «сотрудник» банка по телефону или СМС-сообщению, якобы в связи с изменением реквизитов кредитной организации, пытается выяснить дату и способ оплаты ежемесячного платежа, предлагает совершить перевод на иной банковский счет во избежание штрафных санкций.

Если вы являетесь кредитным заемщиком, помните, что сотрудники банка по телефону не спрашивают данные о счете, номере карты или другую конфиденциальную информацию.

Вам позвонили и представились сотрудниками правоохранительных органов или банка с телефонных номеров, размещенных на официальных сайтах указанных учреждений либо организаций, убеждая о возможном совершении противоправных действий и рекомендуют следовать определенным инструкциям.

Не совершайте никаких операций по инструкциям, полученным по телефонам. Положите трубку и перезвоните по номерам телефонов правоохранительных органов либо банка.

Вы решили приобрести в интернет-магазине товар (мобильный телефон, бытовую технику, лекарства, одежду и др.) по привлекательной цене, но для этого необходимо только перечислить денежные средства на счет мобильного телефона или электронного кошелька. Необходимо помнить, что создать интернет-магазин достаточно просто, поэтому не пользуйтесь услугами неизвестных сайтов.

Вам поступило письмо с предложением перейти по ссылке на сайт «банка или известного интернет-магазина», а затем произвести необходимые действия. После перехода по ссылке ваши конфиденциальные данные могут быть переданы мошенникам. Посещение таких сайтов может привести к хищению вашей личной информации (паролей, логинов, сообщений и др.).

Злоумышленник по телефону, SMS-сообщению или электронной почте сообщает о том, что вы стали победителем лотереи, а для получения призовой суммы выигрыша необходимо направить реквизиты своей банковской карты (номер карты, а также три цифры, расположенные на оборотной стороне банковской карты), после чего выигрыш будет зачислен на вашу карту. Если вы узнали о проведении лотереи лишь в момент якобы «выигрыша», вероятнее всего вас пытаются обмануть.

Правила защиты

Нельзя никому и ни при каких обстоятельствах сообщать конфиденциальные данные карты (ПИН-код, срок действия, а также три цифры, расположенные на оборотной стороне банковской карты). Всегда контролируете свой банковский счет услугой СМС-уведомлений.

Сразу блокируйте карту при ее утере, краже, а также ее захвате банкоматом. Опасайтесь посторонних лиц при использовании банкоматов. Свяжитесь со своим банком для консультации либо если возникли вопросы по работе с картой (счетом).

В случае незаконного списания денежных средств с банковской карты необходимо незамедлительно обратиться в отделение банка для блокировки карты. Не совершайте никаких операций по инструкциям, полученным по телефонам. Если вы не уверены в надежности интернет-сайта, не вводите данные своей банковской карты.

О факте мошенничества можно сообщить по телефонам «102, 112» либо подать заявление о совершенном преступлении непосредственно в отделение полиции.

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