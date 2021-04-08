РИАМО - 8 апр. Нагатинская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту обрушения козырька подъезда дома на Ореховом бульваре, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Инцидент произошел 7 апреля. Никто не пострадал.
Прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, оценит полноту действий управляющей компании по содержанию и обслуживанию общедомового имущества.
По результатам проверки примут решение о принятии мер реагирования.
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