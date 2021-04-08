РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 апр. Художник-каллиграф Покрас Лампас создаст новый арт-объект в Королеве ко Дню космонавтики, сообщает пресс-служба городской администрации.

В преддверии 60-летия полета первого человека в космос, 10 апреля, Покрас Лампас вместе с королевским граффитчиком Шоном начнет работу над новым арт-объектом в Королеве. В подарок городу к знаменательной дате художники распишут фасад Детской школы искусств рядом с Центральной площадью.

В эскизе будущей работы фоном представлена каллиграфия Покраса Лампаса, соединенная с футуристическими персонажами Шона. Серебряно-сине-голубая каллиграфия с тенями, которая, как оптическая иллюзия, создает эффект глубины и перспективы.

На переднем плане – современное прочтение советских космических плакатов. Каллиграфически Покрас Лампас напишет текст о культуре, будущем, космосе, технологиях: собственные мысли, слова Сергея Королева и Юрия Гагарина. Персонажи Шона будут символизировать прорыв в космос.

Роспись фасада планируют закончить к 17 апреля, в зависимости от погодных условий.

Покрас Лампас — современный художник-каллиграф. Работает в собственном стиле «каллиграфутуризм», «каллиграффити». Среди популярных проектов — логотип группы Stigmata, супрематический крест на Площади 1-й Пятилетки в Екатеринбурге и мощные коллаборации с Lamborghini, Reebok, Adidas и Nike.

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