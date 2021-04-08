РИАМО - 8 апр. На соискание престижной международной премии MIPIM Awards-2021 выдвинули госпиталь в новой Москве, возведенный во время пандемии Covid-19, и крупнейший транспортно-пересадочный узел Москвы «Нижегородская», сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Генподрядчиком и генпроектировщиком этих объектов выступает холдинг «Мосинжпроект». Так, проект московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское» допущен к участию в основном этапе конкурса в номинации «Лучший проект в области здравоохранения».

«Госпиталь был возведен за рекордный для такого объекта срок - в 37 дней, однако сложно недооценить необходимость и значимость больницы для борьбы с коронавирусной пандемией в Москве», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что, хотя внешне здания госпиталя выглядят типовыми, это объект высокой социальной значимости, который оснащен новейшим медицинским оборудованием. Госпиталь можно перепрофилировать под любые виды медпомощи.

ТПУ «Нижегородская» объединяет станции Большой кольцевой и Некрасовской веток подземки, платформы электричек и МЦК, остановки наземного транспорта. В ТПУ включен комплекс зданий для распределения потоков пассажиров. ТПУ будут пользоваться до 600 тыс. человек в сутки.

В ТПУ создали зону пересадки по принципу «сухие ноги» и безбарьерной среды. Там есть общественное пространство с большой площадью озеленения. Кроме того, там находится арт-объект «Московские кольца», символизирующий единую транспортную систему города. Развитие ТПУ продолжается.

После принятия всех заявок жюри конкурса MIPIM Awards-2021 составит шорт-лист номинантов. Предварительно, он должен быть объявлен в мае.