РИАМО - 8 апр. Состояние туалетных комнат в подмосковных школах продолжают активно мониторить, в порядок туалеты привели уже свыше 100 образовательных учреждений, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«У нас 108 школ провели переформатирование туалетов. Мониторинг продолжается, потому что многие школы перенесли ремонт», — сказала Мишонова в ходе заседания Мособлдумы.

По ее словам, ни один из директоров школ не признал проблемой состояние туалетов в учреждениях.

Детский омбудсмен подчеркнула, что такая позиция вызывает недоумение.

Ранее Мишонова сообщала, что состояние санузлов в ряде общеобразовательных учреждений региона неудовлетворительное. В аппарат уполномоченного поступало много жалоб от родителей на отсутствие перегородок и плохое состояние туалетов.