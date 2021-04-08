РИАМО - 8 апр. Москомархитектура начала разработку проектов планировки территорий, которые предусматривают развитие и благоустройство прилегающих участков к МЦД-3, сообщает пресс-служба ведомства.

Запуск маршрута третьего Московского центрального диаметра Ленинградско-Казанского запланирован к 2022 году. Длина линии МЦД–3 составит 88 км, время в пути по маршруту составит порядка 100 мин. Линия будет включать в себя 43 станции.

«Мы начали разработку проектов прилегающих территорий к МЦД-3, которые будут поделены на 8 участков. Проект каждого участка будет детально проработан исходя из особенностей районов. Исходя из этого будут сформированы новые маршруты подвоза пассажиров к станциям, обустроены новые пешеходные дороги, оснащены велодорожки и парковки, места для отдыха», - сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она подчеркнула, что раньше жители проходили большое расстояния до станции по необустроенным улицам и стихийно переходили пути, а эти проекты помогают создавать безопасные и комфортные зоны.

Всего в рамках проекта благоустроят 8 участков: от станции Алабушево до станции Малино, от МКАД до Фестивальной улицы, от Моссельмаша до Валаамской улицы, от улицы Академика Комарова до станции Москва-Товарная, от станции Ржевская до реки Яуза.

А также от Боровой улицы до станции метро «Авиамоторная», от станции Перово до станции Выхино, от МКАД до станции метро «Косино».

«С МЦД–3 можно будет совершить порядка 14 пересадок на станции метро, МЦД, МЦК. Для комфорта пассажиров около 10 пересадок будут организованы по принципу «сухие ноги» и проработаны новые маршруты общественного транспорта для подвоза пассажиров и сформированы новые пешеходные переходы», – добавила Княжевская.

Какие станции МЦД откроют в 2021 году>>