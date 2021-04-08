РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 апр. В Люберцах 10 и 11 апреля пройдет турнир по футболу, посвященный Дню космонавтики, в нем поучаствуют мужские команды городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Команды футбольных клубов «Балятино», «Урожай», «Люберцы Тензо-М» и «Самбо» сыграют 10 и 11 апреля на турнире «Gagarin Cup», посвященном Дню космонавтики. Начало в 11:00.

Победителей и призеров наградят кубками, медалями и памятными подарками от организаторов - Федерации футбола городского округа Люберцы, комитета по физической культуре и спорту и МУ «Дирекция спортивных сооружений».

Адрес проведения: поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, дом 15А, стадион «Урожай».

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