РИАМО - 8 апр. День открытых дверей пройдет в пущинской радиоастрономической обсерватории 10 апреля, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Это событие приурочено сразу к трем датам – Дню космонавтики (12 апреля), день рождения самой обсерватории (11 апреля) и день рождения Пущинского научного центра (13 апреля).
В программе Дня открытых дверей для всех посетителей состоится дневная обзорная экскурсия на радиоастрономические телескопы обсерватории. Посетители узнают об истории обсерватории, о том, как работают радиоастрономы и что они изучают. Начало экскурсии — в 15:00.
А в 20 часов, если будет ясная погода, посетителей приглашают на «Прогулку по небу» - вечерние наблюдения с оптическими телескопами на площадке за зданием обсерватории.
Основными направлениями деятельности пущинской обсерватории являются динамические процессы в межпланетной и околосолнечной плазме, физика пульсаров, областей звездообразования и межзвездной среды, радиоизлучение активных галактик и квазаров.
Радиотелескопы обсерватории включены в перечень уникальных научно-исследовательских и экспериментальных установок РАН. Там насчитывается 45 научных сотрудников, из которых 12 докторов и 20 кандидатов наук.
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