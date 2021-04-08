РИАМО - 8 апр. День открытых дверей пройдет в пущинской радиоастрономической обсерватории 10 апреля, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Это событие приурочено сразу к трем датам – Дню космонавтики (12 апреля), день рождения самой обсерватории (11 апреля) и день рождения Пущинского научного центра (13 апреля).

«Пущинская радиоастрономическая обсерватория является самым старым действующим научным учреждением России, которое занимается радиоастрономией. В этого году обсерватории исполняется 65 лет! За этот период учреждением было получено четыре свидетельства о научных открытиях мирового значения. Сотрудники обсерватории были отмечены государственными премиями, опубликовали сотни научных работ, защитили несколько десятков научных диссертаций», - отметила глава подмосковного Мининвеста Екатерина Зиновьева.

В программе Дня открытых дверей для всех посетителей состоится дневная обзорная экскурсия на радиоастрономические телескопы обсерватории. Посетители узнают об истории обсерватории, о том, как работают радиоастрономы и что они изучают. Начало экскурсии — в 15:00.

А в 20 часов, если будет ясная погода, посетителей приглашают на «Прогулку по небу» - вечерние наблюдения с оптическими телескопами на площадке за зданием обсерватории.

Основными направлениями деятельности пущинской обсерватории являются динамические процессы в межпланетной и околосолнечной плазме, физика пульсаров, областей звездообразования и межзвездной среды, радиоизлучение активных галактик и квазаров.

Радиотелескопы обсерватории включены в перечень уникальных научно-исследовательских и экспериментальных установок РАН. Там насчитывается 45 научных сотрудников, из которых 12 докторов и 20 кандидатов наук.