РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 апр. Жителям Подольска напомнили о необходимой вакцинации домашних животных против бешенства, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Государственное бюджетное учреждение Московской области территориальное ветеринарное управление №5 информирует жителей Подольска о том, что в связи с наступлением теплого времени года необходимо проводить плановые прививки домашних животных против бешенства.

Бешенство – острое инфекционное (вирусной природы) заболевание людей и животных, характеризующееся поражением вещества мозга: при заражении развивается воспалительный процесс (энцефалит). Несмотря на то, что бешенство является одной из древнейших инфекций, тенденции к ее снижению до настоящего времени нет, как не разработаны и эффективные средства для лечения. Бешенство остается смертельно опасным заболеванием.